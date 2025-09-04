(AMP) Puente critica "chantaje" y "falacias" de Ryanair y dice que deja aeropuertos pequeños para ganar más

El ministro asegura que la empresa se irá a aeropuertos más rentables sin abandonar España y recuerda el "bonus de 100 millones" del CEO

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado el "chantaje", la "extorsión" y las "falacias" de Ryanair para justificar que abandonará algunos aeropuertos españoles por la subida de tasas aeroportuarias que aplicará Aena, y ha dicho que la empresa simplemente se va a trasladar a otros aeropuertos más rentables, pero sin abandonar el país, donde le va tan bien que hasta su CEO cobrará un bonus de 100 millones.

El último movimiento de Ryanair para cerrar su base de Santiago y mantener cerradas las bases de Valladolid y Jerez y reducir su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y Canarias este invierno ha sido uno de los asuntos que han salido a debate en la comparecencia del ministro este jueves en la Comisión de Transportes del Congreso.

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha mostrado su preocupación por el efecto que la decisión de la compañía pueda tener por las conexiones de aviones en Galicia, por lo que ha pedido al ministro revisar la política de tasas del gestor aeroportuaria habida cuenta que registra superávit en sus resultados.

PUENTE DICE QUE LAS TASAS LAS FIJÓ EL GOBIERNO DE RAJOY

En el turno de réplica, Óscar Puente ha recordado que fue el Gobierno de Mariano Rajoy quien reguló en 2014 la fijación de las tasas aeroportuarias, una legislación que el ministro ha defendido para garantizar la seguridad de los usuarios.

Puente ha explicado que después de estar varios años congeladas, las tasas subirán a partir del año que viene 68 céntimos por cada pasajero, una cantidad que considera asumible por la empresa teniendo en cuenta que ha incrementado un 21%. "Sostener, como hace esta empresa, que deja de operar en determinados aeropuertos porque no puede abordar ese incremento (...) pues es una falacia bastante grosera", ha argumentado el ministro.

A renglón seguido, el titular de Transportes ha comentado que Ryanair no va a suprimir "ni una sola plaza" en España, sino que se va a trasladar su oferta de aeropuertos regionales, donde el ministro ha recordado que las tasas son las "más bajas", a otros más rentables.

De hecho, el ministro ha señalado que la empresa ha ampliado rutas desde Madrid a destinos como Laponia o Madeira y está creciendo en aeropuertos como el de Alicante, aeropuertos que precisamente son donde las tasas son "más elevadas".

Así, ha señalado que el problema de la empresa no son las tasas sino la rentabilidad. "Lo que pasa es que quiere que la rentabilidad se la facilitemos nosotros prescindiendo de nuestro marco regulatorio, que es un marco muy bueno y muy razonable", ha apuntado.

SI ALGUIEN QUIERE SUBVENCIONAR A RYANAIR, ES LIBRE DE HACERLO

En este sentido, Puente ha señalado que la decisión de Ryanair es una estrategia "puramente empresarial" y "perfectamente respetable", pero ha matizado que lo que "no es aceptable" es que un Estado programe su política aeroportuaria en función de los intereses de una empresa privada.

Sobre la salida de la aerolínea de los aeropuertos regionales, Puente ha indicado que si alguna ciudad quiere ofrecer subvenciones a Ryanair para mantener su oferta como hace Oporto en Portugal es "libre de hacerlo", pero ha aseverado que ni el Gobierno va a ajustar sus políticas ni Aena va a destinar parte de su superávit a los beneficios de la empresa.

Además, el exalcalde de Valladolid ha apostillado que lo que está haciendo ahora la empresa ya lo hizo antes en Francia, Alemania y Holanda. "Es una pena, a mí me gustaría tener otro tipo de trato, de hecho así lo intenté desde el principio, pero no ha sido posible", ha comentado.

Teniendo en cuenta esto, Puente ha asegurado que Ryanair seguirá operando en España porque le interesa. Por último, ha recordado que el consejero delegado de la empresa, Michael O'Leary, se va a embolsar un bono de 100 millones de euros. "Mal no le va", ha remachado.