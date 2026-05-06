El arzobispo de Santiago augura "meses fuertes" de peregrinos e insta a "cuidar la esencia del Camino"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo Francisco José Prieto ha remarcado este miércoles los buenos datos que está registrando la peregrinación a Santiago, superando las "cifras récord" del año pasado a la espera de "los meses más fuertes", una afluencia ante la que ha instado a las administraciones a "cuidar la esencia del Camino".

Los datos de este año, ha explicado Monseñor Prieto, están "ya superando la que fue la cifra extraordinaria del año pasado", donde se alcanzó el medio millón de compostelas emitidas. "Este año, las cifras vuelven a hablar de que el camino sigue presente con fuerza", ha añadido.

En esta situación, ha hecho un llamamiento a "todos los responsables" políticos y eclesiásticos para que "cuiden el camino". En particular, ha instado a "cuidar esa esencia del camino, ese efecto de la peregrinación". "Esa realidad que creo que también hace humanidad, porque el camino humaniza, desde sus raíces históricas, culturales, cristianas", ha añadido.

Los próximos, ha dicho el arzobispo, serán "los meses más fuertes" de la peregrinación, con un "flujo importante" de caminantes que llegarán a Santiago justo antes de que el próximo 31 de diciembre se abra de nuevo la Puerta Santa de la Catedral. "Por lo tanto, eso va a ser también una responsabilidad para todos", ha clamado.

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