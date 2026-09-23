Asociación de viviendas turísticas de Galicia califica de "histórico" el verano

Archivo - Cartel de Vivienda de Uso Turístico (VUT) - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de viviendas turísticas de Galicia (Aviturga) califica de "histórico" el verano tras un agosto "completo" y un julio que sitúa por encima del 80% en cuanto a ocupación.

En un comunicado, la asociación destaca una temporada marcada por "la consolidación de Galicia como refugio climático" y por el auge de las viviendas de uso turístico como "modelo alojativo preferido".

Un balance "claramente positivo" en el cual agosto registró, según sus datos, "ocupaciones prácticamente totales en la mayoría de destinos", mientras que julio superó el 80%, también de acuerdo con las cifras de la asociación, "consolidando una tendencia ascendente que se mantiene en este inicio de septiembre, favorecido por unas temperaturas suaves que prolongan el atractivo del destino más allá de las semanas de mayor afluencia".

La asociación resalta también que Galicia "se está consolidando como un refugio climático en el noroeste peninsular", en un contexto marcado por olas de calor y saturación turística en otros puntos del país. "Esta búsqueda de bienestar y desconexión encaja de manera natural con el modelo de las VUT, que permiten una estancia más íntima, flexible y adaptada al ritmo de cada visitante", asegura.

Añade que Galicia es también "un destino que se vive como un lujo accesible", con una relación calidad-precio "muy competitiva", valorada en un contexto de encarecimiento general de los viajes.

"Galicia es un destino en crecimiento sostenido, y las viviendas de uso turístico son una pieza clave para canalizar ese interés, ofreciendo un modelo de acogida que combina libertad, comodidad y una conexión directa con el territorio", concluye.