El Ayuntamiento de Lugo lanza una tarjeta para facilitar el acceso a la oferta turística y cultural

LUGO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lugo distribuirá entre los establecimientos hosteleros una tarjeta de bienvenida para facilitar el acceso de los visitantes a la oferta turística y cultural.

Según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, el objetivo de este soporte es facilitar que las personas que lleguen a la ciudad dispongan desde el primer momento y con un solo clic la información sobre el patrimonio, cultura, gastronomía, naturaleza y museos.

Durante la presentación, la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, destacó la importancia de "seguir dando pasos" con el objetivo de "mejorar la experiencia turística" y avanzar hacia un modelo que "permita desestacionalizar las visitas" y aprovechar "todo el potencial" de Lugo a lo largo del año.

El encuentro con profesionales del sector, también sirvió para escuchar las necesidades y propuestas. Así, trasladaron al Ayuntamiento cuestiones como la necesidad de avanzar en la desestacionalización turística, mejorar la coordinación y garantizar una información más fluida entre el Ayuntamiento y el sector.

Por su parte, el concejal de Turismo e Museos, Agustín Gallego, presentó la iniciativa bajo el lema 'Lugo está de moda' e indicó que esta tarjeta y la guía cultural y turística forma parte de la apuesta municipal para facilitar el acceso a la información y mejorar la experiencia de los visitantes.