El Ayuntamiento de Santiago celebra que United Airlines siga operando la ruta a Nueva York en 2027

Archivo - Imagen del interior de la planta baja del aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, conocido como aeropuerto de Lavacolla. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago ha celebrado como una "muy buena noticia" que United Airlines siga operando en 2027 la ruta a Nueva York estrenada este año, anunciada, a su modo de ver, "con mucha antelación para los tiempos habituales de anuncio de rutas de las compañías aéreas".

El consistorio ha reaccionado así al anuncio realizado el martes por esta compañía aérea, que anticipó su mayor expansión internacional de cara al próximo año con la incorporación de 10 nuevas ciudades a su red en Europa y Asia. Además, dentro de sus planes, avanzó que recuperará los destinos sumados este verano, entre los que se incluye el vuelo entre Newark y Santiago.

A través de un comunicado, el ente local ha celebrado mantener a una compañía y ruta "estratégicas" para la ciudad, tanto para el sector turístico de Compostela, ya que Estados Unidos es el primer mercado emisor internacional a la ciudad, como para las propias personas residentes en la capital gallega.

Esta ruta comenzó a operar el pasado 28 de mayo. Fue el primer vuelo en aterrizar tras la reapertura del aeropuerto, que estuvo cerrado por obras durante más de un mes. La incorporación de esta ruta estuvo seguida de una ampliación de la conectividad internacional en la terminal, con la llegada de KLM y la apertura de una conexión de Aer Lingus a Cork, entre otros.

Para el Ayuntamiento, el anuncio de United Airlines, sumado a la neuva base de Wizz Air y la previsión de Vueling de establecer un quinto avión para el próximo verano, "perfilan una temporada de verano en el 2027 en el que, previsiblemente, se continuará incrementando la conectividad internacional".