Caballero augura "lleno total" de Vigo este fin de semana, coincidiendo con lunes festivo en Portugal

VIGO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Cabellero, augura un "lleno total" de la ciudad este fin de semana, que coincide con lunes festivo en Portugal por el Día de la Restauración de la Independencia, que se celebra el 1 de diciembre.

En un audio enviado a los medios de comunicación, el regidor ha dicho que la ocupación hotelera prevista para este fin de semana en la urbe olívica alcanza el 99%, con un "lleno total".

Además, ha reivindicado el "efecto tractor" de la Navidad de Vigo para otras localidades, "tirando" de las reservas en municipios como Cangas, Sanxenxo o Pontevedra, que están al 95%, al 87% y al 80%, respectivamente, según datos de Caballero.

El alcalde también ha destacado la "importantísima" afluencia turística a Vigo, con más de medio millón de turistas nacionales en los primeros 9 meses del año.

"Vigo ya es en este momento una ciudad fuertemente turística con turismo de altísima calidad, lo que significa riqueza y empleos", ha sentenciado.