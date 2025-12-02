El Consejo de Gobierno aprueba este martes la nueva Ley andaluza de Turismo Sostenible

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar en su reunión de este martes el anteproyecto de Ley de Turismo Sostenible que comenzó a tramitar el pasado mes de febrero, y que persigue como objetivo "la ordenación, planificación y promoción del turismo sostenible en el marco del principio de sostenibilidad ambiental, económica y social, así como la definición de la política turística, sus principios y criterios de actuación".

Así lo destacó el Gobierno andaluz al aprobar el inicio de la tramitación de este proyecto de ley que figura en el orden del día, consultado por Europa Press, de la reunión de esta semana del Ejecutivo autonómico, que en esta ocasión se celebra un día antes de lo habitual, un martes en vez de un miércoles.

Esta norma vendrá a sustituir a la actual, vigente desde 2012, e introduce por primera vez el concepto de política turística para "plasmar los pilares sobre los que se sustenta la gobernanza turística". Además, incluye el Observatorio para la Sostenibilidad Turística Local, en el que colaboran las entidades locales andaluzas a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), las empresas del sector a través de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Junta de Andalucía a través de la consejería competente en materia de turismo.

Además, la ley plantea elevar de manera "severa" las sanciones por infracciones turísticas incluyendo por primera vez a las empresas o plataformas que oferten servicios no registrados o "clandestinos". Así, las multas graves pasarán de los 2.000 a 18.000 euros de la ley de 2012 a entre los 10.000 y 100.000 euros en la nueva norma, mientras que, en el caso de las muy graves, las cuantías pasarán de la horquilla de 18.000 a 100.000 euros a entre 100.000 y hasta 600.000 euros.