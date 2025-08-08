La Consellería do Mar y Turismo de Galicia potenciarán la cultura marítima como recurso de destino

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, mantienen una reunión - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, han mantenido una reunión para establecer vías de colaboración entre los dos departamentos autonómicos para coordinar las actuaciones sobre servicios y actividades turísticas.

"Promovidos por agentes privados o sin ánimo de lucro que se realicen en las zonas pesqueras en el marco de las ayudas convocadas por la Consellería do Mar y en las que colaboran los Grupos de Acción Local Pesquera, cofinanciadas por la Fempa", explica la Administración autonómica.

Ambos departamentos se comprometieron a analizar las posibilidades de colaboración para el desarrollo del turismo marinero como elemento idiosincrático de zonas pesqueras gallegas y en el marco de las posibilidades que ofrece la economía azul.

Durante el encuentro, el director de Turismo de Galicia trasladó a la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro el éxito de productos y programas turísticos que tienen como base la cultura marítima, su tradición y también la actividad productiva de la comunidad autónoma.