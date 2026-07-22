A Coruña apostará por recuperar conexiones nacionales en su política aeroportuaria

Archivo - Avión de Iberia en el aeropuerto de Alvedro. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

A CORUÑA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha recalcado que la ciudad herculina apuesta por recuperar conexiones nacionales en su política aeroportuaria.

Así lo ha manifestado a preguntas de los medios de comunicación respecto a la convocatoria por parte del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña para la licitación de rutas desde el aeropuerto de Alvedro con Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante.

"Se convocará para mañana o pasado la Junta del Consorcio de Turismo para aprobar esa licitación donde apostamos por recuperar esas conexiones nacionales", ha expuesto para añadir que se dotarán "estos nuevos contratos de mayor duración".

El objetivo, ha explicado, es que las mismas "sean más rentables y haya más estabilidad a la hora de hacer la planificación de las rutas".

Cuestionada por los tiempos de adjudicación, ha avanzado que el gobierno local tratará de "agilizarlo lo más rápido posible". No obstante, ha subrayado que "la ley tiene unos plazos".

FERIA DE LAS MARAVILLAS

Ha sido tras la presentación de décimo tercera edición de la Feria de las Maravillas que se celebrará desde este miércoles hasta el domingo 26. La Ciudad Vieja se llenará de música, teatro, pasacalles, espectáculos de fuego, artesanía y gastronomía para recrear el ambiente de la Edad Media, ha explicado la regidora.

"Hacía años que no veíamos tanta gente el primer día, supongo que es el preludio de lo que va a ser durante los próximos días", ha avanzado la regidora.