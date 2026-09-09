A Coruña crece en visitantes, con una ocupación media del 84% y del 99% en los días del eclipse

A CORUÑA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de A Coruña ha crecido en visitantes y en pernoctaciones, con una ocupación media en establecimientos hoteleros del 84,37 por ciento y del 99 por ciento en los días del eclipse, según ha expuesto la alcaldesa, Inés Rey, con motivo de una reunión con agentes turísticos en el Palacio Municipal de María Pita.

En un año marcado por la jornada del 12 de agosto del eclipse total de sol, la regidora ha subrayado la incidencia que este evento ha tenido en la ciudad, pero también el aumento de visitantes vinculado al ocio y las propuestas culturales con una programación "para todos los públicos".

Así ha destacado el inicio con el San Juan y la culminación con propuestas como el Recorda Fest, celebrado en el muelle del puerto coruñés. "Consolidamos en 2026 los niveles de 2025", ha dicho al incidir en el crecimiento de viajeros, con una ocupación media del 84,37% solo en los meses de junio y julio.

Ha sido con casi 106.000 viajeros alojados en los hoteles y con 220.000 pernoctaciones. "Crecimos en viajeros en estos dos meses, la única ciudad gallega que lo hizo", ha insistido la regidora, quien ha descartado que la tasa turística implantada haya disuadido de cara a desplazarse a la ciudad. De ella, ha remarcado, además, que "permite mejorar servicios".

PROCEDENCIA DE VISITANTES

Madrid sigue siendo el principal punto de origen de los turistas a nivel nacional mientras que en cuanto al extranjero están Reino Unido, Francia, Alemania y Portugal, con presencia destacada también de personas procedentes de Estados Unidos por el eclipse total.

Junto a ello, la regidora ha resaltado el tráfico de cruceros, con aumento de cruceros y de visitantes, así como las cifras de participación en eventos culturales y de ocio, organizados o patrocinados por el consistorio. "Casi 1,6 millones", ha precisado Inés Rey.

Con el objetivo de mantener un turismo "desestacionalizado", la alcaldesa ha incidido en la afluencia de visitantes por el eclipse en el mes de agosto. Del mismo, ha asegurado que "mostró la capacidad de la ciudad para acoger y organizar grandes acontecimientos". "Un 99 por ciento de ocupación en los hoteles y con muchas reservas", ha afirmado sobre las existentes desde el año anterior.