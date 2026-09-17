A Coruña hace un balance "muy positivo" de la tasa turística con 1,04 millones de euros en el primer semestre

Archivo - Varias personas en la terraza de un bar de A Coruña. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de A Coruña ha recaudado 1.044.839,62 euros de tasa turística en el primer semestre del año 2026. "Son datos muy claros y muy positivos", ha destacado el concejal de Economía herculino, José Manuel Lage, "superando la previsión de 950.000 euros".

Ha sido en una rueda de prensa convocada este jueves para dar cuenta de este asunto en la que ha detallado que un 72% de los ingresos (750.380 euros) provienen de los hoteles y un 20% (214.627) de los cruceros.

El 8% restante (79.831) corresponde a las viviendas de uso turístico (VUT), en las que, según ha puntualizado, "no se alcanzaron los niveles de recaudación esperados". En este campo, ha avanzado que el consistorio realizará una "campaña de inspección" de las mismas para detectar las que no cumplen con el impuesto.

En cuanto a las cifras, ha especificado que el 80% del importe recaudado se destinará a "la mejora de limpieza viaria, de la seguridad, de los espacios verdes y de la iluminación". El 20% restante, que "no está sujeto a una obligación legal", servirá para "reforzar el Consorcio de Turismo" para que A Coruña se convierta en el "principal destino urbano del noroeste peninsular".

Así, Lage ha insistido en que "no dejó de venir ningún ciudadano por tener que pagar un euro más", algo que, según ha recalcado, "era evidente y ahora se constata con cifras". "Confirman que la medida cumple el objetivo para la que fue creada", ha asegurado.

"MÁS TURISTAS" EN JUNIO Y JULIO

En este sentido, ha explicado que esta recaudación no incluye el verano, que es temporada alta. "En los meses de junio y julio hubo más turistas", ha indicado para concretar un 2,63% más que el año anterior.

En cuanto a los cruceros, ha apuntado que las escalas herculinas han aumentado un 15,2% y la ocupación media estival ha sido de 84,37%.

De este modo, ha estimado para el segundo semestre de este año 1.510.000 euros de ingresos. "A día de hoy, los datos parciales que tenemos indican que A Coruña obtendrá cerca de 2,5 millones de euros en total en 2026", ha aventurado.