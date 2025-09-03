A Coruña supera en julio y agosto el 85% de ocupación hotelera, con más de 800.000 visitantes en las fiestas

Visitantes en A Coruña durante el Salón del Cómic - VIÑETAS DESDE O ATLÁNTICO

El Ayuntamiento comenzará a aplicar la tasa turística el 29 de septiembre

A CORUÑA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

A Coruña ha superado, a falta de cifras definitivas, el 85% de ocupación en el mes de agosto y el 92% en julio, con más de 800.000 turistas durante las fiestas celebradas este pasado mes. "Un año más, un balance muy positivo en cuanto a cifras de visitantes, retorno económico y ocupación hotelera y hostelera", ha recalcado la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

Lo ha hecho durante la rueda de prensa convocada para hacer balance de la temporada de verano en el sector turístico. En cuanto a la ocupación hotelera, ha apuntado que no disponen del "dato definitivo" pero calculan "en torno al 92% en julio y al 85% en agosto".

Asimismo, la regidora ha destacado que de los conciertos celebrados durante los festejos, "la mitad de las artistas fueron mujeres y el 70% de los grupos fueron gallegos". "Muestra del compromiso con nuestra cultura y nuestra identidad", ha añadido.

En concreto, ha mencionado los resultados "positivos" del Festival Noroeste y de Viñetas desde O Atlántico, "por encima de los 115.000 visitantes". Ha apuntado, además, a los conciertos de Bonnie Tyler, Baiuca o Locos por la Música como los de "mayor número de espectadores" en Noites de María Pita. "La temporada estival aún continúa, con amplia programación como el Recorda Fest y Noites do porto", ha avanzado Rey.

TASA TURÍSTICA

A preguntas de los periodistas sobre la tasa turística, ha ratificado que entrará en vigor el próximo 29 de septiembre y ha incidido en que el Ayuntamiento se encuentra "a disposición del sector para resolver dudas sobre tu tramitación".

"Es una buena medida que hay que tomar ahora y no cuando la presión turística esté disparada", ha asegurado, en alusión al "impacto" del turismo en los servicios públicos.

Lo ha hecho tras incidir en que se trata de un "importe muy razonable" -- cifrado entre uno y 2,5 euros -- y que contempla "excepciones". "No disuade a nadie de venir a hacer turismo a la ciudad", ha sentenciado.