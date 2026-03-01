La Diputación de Pontevedra asistirá del 3 al 5 de marzo a la Feria Internacional de Turismo de Berlín

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Diputación de Pontevedra, encabezada por su presidente, Luis López, asistirá del 3 al 5 de marzo a la Feria Internacional de Viajes y Turismo ITB de Berlín. Es la primera vez que acude con un puesto propio.

Tal y como ha trasladado el Gobierno provincial en una nota de prensa, Turismo Rías Baixas llevará a cabo acciones de promoción que incluyen reuniones profesionales, difusión de materiales y atención directa a operadores y medios de comunicación.

Así, la participación en la feria tiene por objetivos presentar la oferta turística de la provincia a operadores internacionales, agencias de viajes, líneas aéreas y medios especializados, "consolidando la posición de Rías Baixas en el mercado alemán y ampliando la red de contactos con profesionales del sector".

En este sentido, el puesto propio del organismo provincial se integra en el stand institucional de Turespaña, lo que "favorece el retorno mediático y el posicionamiento de la marca a nivel internacional".