Galicia cierra el verano con 160 millones de euros en ingresos hoteleros

Archivo - Bañistas en una playa de Vigo. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Galicia cerró el verano de 2026 con una evolución positiva en la actividad turística, con un incremento del 8,2% de la rentabilidad y unos ingresos hoteleros de 160,7 millones de euros, un 8% más que en el mismo período de 2025.

Esta evolución, recuerda la Xunta, está acompañada por un incremento de la demanda turística. Galicia registró más de 4,9 millones de noches en el conjunto del alojamientos turísticos, un 2,1% más que en verano anterior, la cifra más elevada de la serie histórica para este período.

El comportamiento positivo de la demanda se reflejó en los dos meses, en concreto, en aumentaron un 1,5% en julio y un 2,5% en agosto. El crecimiento se explica principalmente por la mejora de la estancia media, que aumentó un 4,4%, hasta las 2,3 noches.

En cuanto al número de viajeros, entre julio y agosto la comunidad registró algo más de 2,1 millones de viajeros alojados. Uno de los principales elementos de la evolución turística del verano fue el comportamiento del mercado internacional, que continúa ganando peso en el conjunto de la demanda. El turismo internacional incrementó un 13% en cuanto a demanda respeto del verano de 2025.

Entre julio y agosto, visitaron Galicia más de 658.000 turistas internacionales, un 4,5% más que nos mismos meses de 2025. La estancia media se incrementó en este segmento el 8,1%.

Esta evolución permitió que el mercado internacional superara por primera vez en la serie histórica el millón de pernoctaciones durante el período estival, con cerca de 1,1 millones de noches.