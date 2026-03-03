Galicia gana presencia en el mercado turístico alemán y presenta su oferta en Berlín

Directivos del turismo, reunidos en la ITB Berlín - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Mar. (EUROPA PRESS) - La comunidad gallega participa estos días en la principal feria turística profesional de Alemania, la Internationale Tourismus-Börse (ITB Berlín) con el objetivo de consolidar a este país como uno de sus principales emisores internacionales, tras cerrar 2025 como tercer mercado extranjero tanto en viajeros como en peregrinos y por volumen de gasto.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha asistido a la inauguración de la feria, que se celebra del 3 al 5 de marzo y que en 2026 alcanza su 60 aniversario. Así, Galicia dispone en esta cita de un espacio propio de 50 metros cuadrados dentro del expositor de Turespaña.

De acuerdo con los datos dados a conocer, en 2025 se contabilizaron 176.894 viajeros procedentes de Alemania y 294.224 pernoctaciones en establecimientos hoteleros gallegos, cifras que suponen el 8,5% y el 8,6% del total internacional, respectivamente.

Por otro lado, el impacto económico del mercado alemán superó los 162 millones de euros, un 21% más que el año anterior, con un gasto medio diario de 116,7 euros por persona.

En cuanto al Camino de Santiago, Alemania ocupó también la tercera posición entre los países de origen de peregrinos extranjeros, con 24.356 Compostelas, el 8,2% del total internacional.

En el marco del encuentro, Merelles ha señalado la relevancia del mercado germano por su volumen, su capacidad de gasto y su interés por la naturaleza, el patrimonio y la gastronomía de Galicia.

STAND PROPIO PARA EL TURISMO EN LAS RÍAS BAIXAS

En paralelo, Turismo Rías Baixas cuenta con un expositor propio para promocionar la oferta de la provincia de Pontevedra y establecer contactos con profesionales del mercado alemán. La propuesta destaca el turismo deportivo como principal reclamo, junto a rutas del Camino de Santiago, turismo de naturaleza y enoturismo.

Así pues, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, acompañado por el diputado de Turismo, Jesús Vázquez Almuíña, ha mantenido reuniones con representantes del sector, entre ellos el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y responsables del Clúster de Turismo de Galicia.

Por último, su presencia en Berlín da continuidad a la estrategia de internacionalización iniciada en la World Travel Market de Londres y en la BTL de Lisboa, con el objetivo de reforzar la visibilidad de las Rías Baixas en el mercado europeo.