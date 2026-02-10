Galicia recibe 162.950 turistas extranjeros en noviembre, de ellos 41.871 de Portugal y 20.093 de Francia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Galicia recibió el pasado mes de noviembre un total de 162.950 turistas extranjeros, de los cuales 41.871 eran de nacionalidad portuguesa y 20.093 franceses.

Así se desprende de la estadística experimental de medición del turismo a partir de teléfonos móviles publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A portugueses y franceses les siguieron los alemanes, con 16.678; los británicos, con 8.622; los holandeses, con 8.499 y los estadounidenses, con 7.234.

Además, 291.005 residentes en Galicia viajaron a otros países durante el pasado mes de noviembre, principalmente a Portugal (237.389), Francia (12.343) e Italia (7.747).