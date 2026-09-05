Galicia rozó el 80% de ocupación turística en agosto, tres puntos más que en 2025

Varias personas durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Lugo - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Galicia cierra el verano con datos muy positivos en cuanto a ocupación turística, que rondó en el mes de agosto el 80%. Concretamente, un 78,09%, un 3% más que en el mismo periodo de 2025.

Estos datos, facilitados a Europa Press por el Clúster de Turismo de Galicia, apuntalan la tendencia al alza que se venía registrando desde principios de la época estival.

Los turistas continúan decantándose, en su mayoría, por las zonas de costa, donde la ocupación ha sido del 85%. De hecho, destacan que, salvo algún día puntual, no se ha bajado del 70% de media en el litoral. En el interior, los datos son algo más bajos, con una ocupación media del 62%.

Otros datos que mejoran son la estancia media, que ya supera las cinco noches, y el precio medio por noche, que ya es de 120 euros -incrementándose respecto a 2025-.

En cuanto a las reservas, casi la mitad (un 47,80%) se hacen con una antelación de un mes, si bien comienzan a ganar peso las reservas de última hora -en los últimos 10 días-, que suponen ya más de un tercio del total.

El gran protagonista del mes de agosto, a nivel turístico, fue el eclipse solar que pudo verse en varios puntos de la geografía gallega el 12 de agosto.

Ese día, informa el Clúster, se registró la máxima ocupación del mes, de un 88% y con un precio medio por noche de 144 euros. En la costa, este porcentaje llegó al 93%.