Visita al centro de peregrinos de Santiago - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha acompañado al gobernador de la prefectura japonesa de Wakayama y a los miembros de su delegación en una visita al centro internacional de acogida al peregrino de Santiago, donde conocieron de primera mano el modelo público de atención a los peregrinos de Galicia.

El encuentro se enmarca, según la Xunta, en las relaciones de cooperación entre ambos países, "unidos por la tradición de las peregrinaciones y por los valores culturales y espirituales que representan sus principales itinerarios: el Camino de Santiago y el Kumano Kodo".

Durante la visita, Merelles mostró a la delegación japonesa el funcionamiento del sistema público de gestión del Camino de Santiago y recursos y servicios habilitados para garantizar la atención y la acogida de peregrinos.

Los representantes de Wakayama recorrieron las instalaciones del centro y conocieron el procedimiento de acreditación y entrega de la 'compostela', certificado que reconoce la realización de la peregrinación a Santiago.