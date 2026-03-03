El Gobierno aprueba la prórroga de la ejecución del plan de sostenibilidad turística en Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado ocho adendas de prórroga y modificación de convenios para la ejecución de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de la convocatoria de 2020, entre los que se encuentra el del Ayuntamiento de Santiago.

El objetivo de las adendas a los convenios es ampliar su plazo de ejecución para facilitar la continuidad de la ejecución de los Planes de Sostenibilidad en destino y, en algunos casos, modificar las actuaciones previstas.

Las modificaciones de los convenios comprenden la prórroga por un plazo de 1 o 2 años, en función de cada caso, para completar la ejecución y justificación de las actuaciones, modificando el plazo total de ejecución desde la entrada en vigor del convenio. Además, se modifican los anexos que recogen las actuaciones y su distribución económica, sin que ello altere la cuantía total del PSTD.

Las adendas no generan nuevas obligaciones económicas ni para el Estado ni para ninguna de las partes implicadas, ya que no suponen una nueva aportación económica a estos destinos. Las aportaciones de la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) previstas en los convenios se realizaron en 2020.