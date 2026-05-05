Luz verde ambiental con condiciones a un campamento de turismo en San Vicente, en O Grove (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha dado luz verde ambiental con condiciones al proyecto para construir un campamento de turismo en As Bizocas, en la parroquia de San Vicente, en el ayuntamiento pontevedrés de O Grove.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, en el informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que será publicado próximamente en el Diario Oficial de Galicia, no son previsibles efectos adversos significativos sobre el entorno derivados del proyecto siempre que cumpla los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental como en los informes analizados, así como en el programa de vigilancia ambiental diseñado al amparo de la iniciativa.

El informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida a participación pública al tiempo que fueron consultados un total de diez organismos interesados.

Durante esas consultas, las entidades realizaron su valoración y fijaron condicionantes que se añaden a los incluidos en el programa de vigilancia ambiental que recoge la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.

La evaluaciones consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos en los distintos ámbitos analizados y que sería viable su puesta en marcha siempre que se cumplan ciertos condicionantes establecidos en sus respectivos informes en relación con aspectos como la protección de la atmósfera, población y salud; de las aguas y cauces fluviales; del suelo e infraestructuras; del patrimonio natural y cultural, así como en los ámbitos de la integración paisajística y de la gestión de residuos.

Tras emitir el IIA, que no exime al promotor de la obligación de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes legalmente exigibles para poder desarrollar el proyecto, se remite la resolución al órgano sustantivo --la Axencia de Turismo de Galicia-- y será publicado en el DOG y en la página web de la Consellería.

El proyecto, promovido por Santiago Gómez Besada, consiste en la construcción de un campamento de turismo de una estrella localizado en un terreno de cerca de 5.500 metros cuadrados de superficie.

La zona de acampada se divide en 16 parcelas para el estacionamiento de caravanas, 39 para uso de campamento, una edificación de servicios higiénicos y auxiliares, otra para albergar la zona de recepción y tienda, un aparcamiento de más de 420 metros cuadrados para 10 turismos acondicionado con pavimento de grava y viales acondicionados con el mismo material.

El diseño también incluye áreas verdes para respetar el entorno natural, procurando la mínima intervención y promoviendo la integración de los elementos naturales existentes, como la vegetación autóctona y los afloramientos rocosos.

Las instalaciones se conectarán a las redes públicas de distribución de agua potable, saneamiento, iluminación exterior y distribución de energía eléctrica.

El proyecto, localizado en el lugar de As Bizocas, en la parroquia de San Vicente, está próximo a la playa Area da Cruz, entre los núcleos de Montemar y Pedras Negras, lindando con otros campamentos de turismo similares.