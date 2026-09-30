Luz verde ambiental a la instalación de un campamento turístico en Cuntis (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha dado luz verde ambiental con condiciones a un proyecto para la instalación de un nuevo campamento de turismo en el municipio pontevedrés de Cuntis, concretamente en una parcela de la parroquia de Cerqueril.

Según se concluye en el informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente, "no son previsibles efectos adversos significativos sobre el entorno" derivados de su ejecución, siempre que se cumplan los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental como en los informes analizados, así como en el programa de vigilancia diseñado al amparo de la iniciativa.

El futuro campamento turístico estará localizado en el lugar de Vilar de Mato, ocupando una superficie total de 6.145 metros cuadrados. El conjunto constará de cuatro instalaciones tipo bungalow o cabaña, con su respectiva piscina anexa, y otras seis construcciones estables con formato de tienda de campaña fija sobre entarimado de madera.

Además, el proyecto se completa con tres módulos más destinados la recepción, gimnasio y aseos públicos. Toda la parcela, en la que también habrá una zona de acampada y espacio reservado para los accesos interiores, estará delimitada mediante cierre de madera.

Este informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado del proyecto, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor se sometió a participación pública sin que se recibiese ninguna alegación. Además, fueron consultados un total de 10 organismos.

Una vez emitido el IIA, que no exime al promotor del deber de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente eligibles para poder desarrollar el proyecto, se ha remitido la resolución a la Axencia de Turismo de Galicia.