Miles de personas abarrotan Vigo por el desfile de Disney+, que contó con hinchables gigantes y bailarines

Imagen del desfile de Disney+. - ADRIAN IRAGO-EUROPA PRESS

VIGO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han acudido en la tarde de este sábado a Vigo a disfrutar del desfile organizado por Disney+, en el marco de Navidad de Vigo y justo tres horas antes del encendido oficial de las luces de la ciudad.

Multitud de niños y mayores de todas las edades se han acercado a partir de las 17.00 horas a la calle García Barbón, donde hinchables gigantes, bailarines, patinadores y animadores han desfilado al ritmo de las principales melodías de Disney.

En concreto, más de 250 participantes han formado parte del evento, anunciado en las últimas semanas por el alcalde, Abel Caballero, que desveló que Disney+ era el nuevo colaborador oficial de la Navidad de Vigo. Este unión también se traduce en una experiencia inmersiva instalada en la calle Policarpo Sanz.

Con algo de retraso, y cuando la lluvia dio un poco de tregua, personajes como Buzz Lightyear de 'Toy Story' o Olaf de 'Frozen' comenzaron a aparecer para sorpresa de los miles de visitantes que abarrotaban las calles de la ciudad olívica. Música, baile y mucha diversión tampoco han faltado.

EL UNIVERSO DISNEY INUNDA VIGO

También se pudo ver la Guantelete del Infinito, uno de los artefactos que aparecen en las películas de 'Los Vengadores' de Marvel, y un tiburón gigante inspirado en National Geographic. Incluso los personajes de High School Musical se dejaron ver bailando las canciones de las películas, al igual que Homer Simpson.

Otros personajes de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Hulu han formado parte de una comitiva de más de 300 metros de longitud que recorrió la calle García Barbón. En concreto, ha contado con más de 20 figuras hinchables, "algunas de hasta 12 metros de altura", según reivindicó Caballero.

Además, hubo hueco para vehículos inspirados en los universos de Disney+, además de efectos de nieve, coreografías y otras actividades de animación. Todo ello, con música en directo de dos bandas, que interpretaban bandas sonoras de las películas, y la participación de charangas y patinadores del Club de Patinaje Artístico de Coruxo.

La iniciativa forma parte de 'No es Navidad hasta que estamos juntos', la campaña navideña de Disney+, que "celebra el poder de las historias para reunirnos y crear momentos compartidos con familia y amigos".