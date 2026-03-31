Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros bajan en Galicia en febrero un 11%

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) bajaron en Galicia un 11%, al pasar de 52.241 en febrero de 2025 a 46.505 en febrero de 2026, según los datos que publica este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, los campings registraron 3.234 pernoctaciones en febrero de 2026 frente a 3.542 en febrero de 2025, lo que supone un descenso del 8,7%. Las realizadas en apartamentos turísticos se situaron en 30.517, frente a las 30.586 de igual periodo del ejercicio anterior, una caída del 0,23%.

El turismo rural se anotó 6.885 pernoctaciones, frente a 8.028 en febrero de 2025, lo que representa una bajada del 14,2%. En albergues bajaron de 10.085 a 5.869 pernoctaciones, un 42% menos.

Por su parte, el total de viajeros en estos establecimientos pasa de 27.191 en febrero de 2025 a 20.167 en febrero de 2026, lo que supone una caída global de unos 7.000 viajeros (-25,8%).

DATOS ESTATALES

En el conjunto estatal, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros superaron en febrero la cifra de 6,6 millones, tras subir un 0,2% respecto al mismo mes de 2025.

Las pernoctaciones tanto de residentes como de no residentes se incrementaron un 0,2% interanual en el segundo mes del año, mientras que la estancia media fue de 4,6 pernoctaciones por viajero.

En febrero, las pernoctaciones en apartamentos turísticos crecieron un 0,8% y las de turismo rural se incrementaron un 2,4% respecto al mismo mes de 2025. Por el contrario, las realizadas en campings descendieron un 1,4% y las de albergues cayeron un 4,4%.

El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) registró en febrero un aumento interanual del 0,5%, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) se disparó un 6,8%. En el otro extremo, el Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) descendió un 0,2%.