El programa 'O teu Xacobeo' lleva por toda Galicia 300 acciones culturales, deportivas y sociales

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia recoge este martes la resolución por la que se da publicidad a las ayudas concedidas en el marco de la convocatoria de 2026 del programa 'O teu Xacobeo'.

En total, se destinará casi un millón de euros a 55 proyectos, con lo que se favorecerá la realización de casi 300 eventos por todo el territorio.

Concretamente, según se recoge en el DOG, se reconocieron 38 proyectos en la línea 1 de la convocatoria -destinada a personas físicas y jurídicas- y otros 17 proyectos fueron reconocidos dentro de la línea 2, la centrada en entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. El importe máximo de la ayuda concedida en cada una de las líneas es de 25.000 euros.

El programa, impulsado por Turismo de Galicia, se realiza desde el año 2018 para difundir los valores del Camiño de Santiago entre la ciudadanía y las organizaciones gallegas a través de iniciativas culturales, sociales, deportivas y patrimoniales vinculadas al Año Santo.

Pone el foco en la inclusividad, llegando a públicos vulnerables, personas mayores y nuevas, y en el fomento de la igualdad y de la accesibilidad. Entre las propuestas que se desarrollarán a lo largo de este 2026 hay alrededor de 300 acciones, que llegarán especialmente a poblaciones de menos de 5.000 habitantes que forman parte de la ruta jacobea.

Habrá, entre otras, iniciativas musicales, como los festivales 'Pedra', 'Galerock no Camiño', o 'A costa da Vida' que se desarrollará en poblaciones de A Costa da Morte, 'Festival Pal'Sur' o el 'Festivaliño on the road'.

También hay iniciativas centradas en la gastronomía, como 'Credencial Gastro', para identificar productos gallegos con calidad certificada y registrarlos en su credencial; o 'A Lacena Pequena' que construye un espacio en un contenedor marítimo para visibilizar el valor emergente de la gastronomía gallega.

En el ámbito deportivo, están iniciativas como 'O teu Camiño', con actividades de senderismo, surf y náutica alrededor del Camino Portugués por la Costa; o dos medias maratones, uno que tendrá lugar en Pontevedra el 19 de septiembre y otra que recorrerá la comarca de Monterrei el 27 de septiembre. También con carácter deportivo pero sin finalidad competitiva se encuentran 'II Travesía barca de pedra', en la que mujeres supervivientes de cáncer de mama navegarán en la ría de Arousa en barcos de dragón; o 'O Camiño Azul', una ruta jacobea en el mar de Arousa con embarcaciones tradicionales.

Otras propuestas ponen el foco en la inclusividad, como 'Camiño de recordos', enfocado a personas con demencia; 'Evocamiño' que, propone experiencias inmersivas y de realidad virtual pensadas para aquellos que no pueden hacer el Camino, bien por edad, bien por deterioro cognitivo; 'MIP Natura: Músicas Inclusivas e Participativas', también favorece la participación de personas con discapacidad, mayores y familias; y 'Ainda estamos de festa: O Xacobeo dos veteráns' que ofrece espectáculos en residencias y centros de mayores.

Además, habrá iniciativas expositivas, audiovisuales o inmersivas, como la muestra itinerante 'Hospitalidade monástica'; 'Experiencias culturales inmersivas no Camiño de Santiago', con veinte experiencias en cinco municipios del Camiño; o 'Ceo no Camiño', centrado en el turismo astronómico.

Los proyectos subvencionados incluyen también juegos, como el proyecto 'Camiños de Ciencia: A ameaza invisible', para sensibilizar sobre los retos ambientales y científicos vinculados al Camiño; o 'Saint Jacques', una interpretación del Camino Francés, inspirado en el juego de la oca.

La convocatoria de 'O teu Xacobeo' se abre de nuevo el 1 de octubre para aquellos proyectos que se lleven a cabo en 2027. Los profesionales, las Pymes y las entidades sin ánimo de lucro que deseen presentar la sus iniciativas tendrán hasta el 31 del mismo mes para hacerlo. Turismo de Galicia destina dos millones de euros a los proyectos que se realicen el próximo año.