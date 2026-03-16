Los puertos gallegos registraron en 2025 un total de 790.000 cruceristas

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha visitado este lunes la oficina de atención al crucerista de la empresa gallega Miramar Cruises. - MONCHO FUENTES

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha visitado este lunes la oficina de atención al crucerista de la empresa gallega Miramar Cruises, situada en el puerto de A Coruña, que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia. En este enclave, ha aprovechado para recordar el buen estado de forma de esta modalidad turística, que el año pasado atrajo a Galicia a 790.000 cruceristas.

Tal y como ha recordado la Xunta, antes de 2020 el cruceirismo en Galicia representaba el 3% del conjunto de España. A partir de 2022, este superó el 4% hasta situarse en el 4,9% en 2024, y en el 5,6% en 2025, año en el que se registraron cerca de 790.000 pasajeros de cruceros en los puertos de Galicia -un 25% más que en el año anterior-.

Los dos puertos que concentran esta actividad son los de A Coruña y Vigo, que absorbieron el 59% y el 39% del total, respectivamente.

Xosé Merelles ha recordado el "impacto importante en las economías locales de las ciudades" de esta modalidad turística y lo tradujo a datos económicos: "El gasto medio del turista internacional está en 124,12 euros, una cifra muy superior a la del gasto medio, situado en 86,25 euros. Además, el cruceirismo contribuye a la desestacionalización de la demanda, al aportar visitas a lo largo del año".

El director de Turismo, que recibió a los más de 6.000 pasajeros del crucero Iona, de la compañía británica P&El Cruises, subsidiaria de Carnival Corporation, ha destacado las ventajas de Galicia como escala de los grandes barcos. "Tiene una situación estratégica en las rutas marítimas internacionales, pero además cuenta con infraestructuras portuarias de primer nivel y ofrece recursos turísticos de gran atractivo para las personas visitantes, como nuestra enogastronomía", ha ejemplificado.

Merelles también ha puesto en valor a la empresa gallega Miramar Cruises. Fundada en 2012 en los viveros de la Fundación CEL de Lugo y establecida en A Coruña desde 2016, en este tiempo se ha consolidado como una referencia en el mercado español de cruceros online.

El puerto de A Coruña, por su parte, registró en 2025 máximos históricos de tráfico de cruceros, con un incremento del 14% respeto al año anterior. Fueron 184 escalas y 465.199 pasajeros, que dejaron un impacto económico de alrededor de 40 millones de euros. Para 2026 están previstas 180 escalas de cruceros y que se superen los 460.000 visitantes.