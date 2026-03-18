La regidora de A Coruña apela a "avanzar" en coordinación aeroportuaria sin "competir" entre ciudades gallegas

Archivo - Varias personas en la terraza de un bar en A Coruña - M. Dylan - Europa Press - Archivo

A CORUÑA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha considerado un "avance" que la Xunta se comprometa a impulsar la creación de un fondo económico de promoción turística destinada a captar nuevas rutas en los tres aeropuertos gallegos, en colaobración con Aena, los ayuntamientos y las diputaciones tras una nueva reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria celebrada el martes.

"Hay que avanzar en coordinación aeroportuaria en Galicia para mejorar la conectividad aérea, no perder pasajeros y aprovechar los tres aeropuertos que tenemos", ha recalcado tras esta reunión de la que ha resaltado que "por primera vez" la Xunta "se compromete a hacer un esfuerzo económico".

"Vamos a ver cómo se concreta ese apoyo y ese esfuerzo para ser más competitivos", ha sentenciado para incidir en que valora que la Xunta "entienda que hay tres aeropuertos y que hay que ser competitivos, no competir entre nosotros".

En este sentido, ha insistido en que deben analizarse "las potencialidades de cada uno". "Cuáles son los mejores destinos de cada aeropuerto y cuáles son las demandas turísticas", ha aseverado para reiterar que hay que ser competitivos y "no competir" entre los tres aeropuertos de Galicia.

La regidora ha señalado, por otra parte, que el área de Turismo del consistorio trabaja "para conseguir más rutas" mientras que ha apuntado que medidas como la tasa turística "no solo no disuade, sino que aumentamos en turistas", haciendo referencia a los datos de un mes como el de enero.