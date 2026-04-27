Rueda cree que "hay demanda para venir a Galicia" e insta a trabajar por los aeropuertos lejos de "localismos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado este lunes que "existe demanda para venir a Galicia" y ha defendido la apuesta de la Administración gallega por la promoción turística como vía para atraer rutas aéreas a la comunidad.

A preguntas de los medios tras la reunión del Consello de la Xunta, Rueda ha reivindicado el "trabajar unidos" más allá de "localismos" y ha asegurado que la Xunta "está haciendo lo posible para atraer rutas a Galicia".

Para ello, ha defendido el modelo de la promoción en destino, que "creemos que funciona", frente a otros modelos "que fueron muy costosos" y "no sirvieron al final para nada".

El jefe del ejecutivo gallego ha indicado que esta opción es "una propuesta de Aena" que la Xunta "apoya" y que intenta que "todo el mundo" se sume. "Creemos que es el camino", ha dicho Rueda, que ha defendido que existe demanda para los vuelos a Galicia.

"Ayer cogí un vuelo, de Barcelona hasta el aeropuerto de Vigo. El vuelo venía lleno, absolutamente lleno. Por lo tanto, demanda para venir a Galicia, yo entiendo que hay", ha explicado Alfonso Rueda, que ha apostado por "ponerla en valor".

A mayores, sobre una posible repercusión en el tráfico aéreo de la guerra de Irán, Rueda ha señalado que se trata de "temas de coyuntura internacional" que la Xunta "no puede controlar". "Ojalá no se produzca", ha apuntado al ser preguntado por una eventual falta de combustible para los aviones, para la que ha pedido al Gobierno central que "como país, haga una estrategia".