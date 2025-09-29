Rueda mantiene reservas hacia "el mensaje" de la tasa turística y recalca que la "responsabilidad" es municipal

La Xunta irá "con la mejor de las voluntades" a la reunión de coordinación aeroportuaria y a escuchar "qué proponen"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que, cuando ayuntamientos como el de Santiago y A Coruña empezaron a defender la implantación de una tasa turística tenía reservas hacia el "mensaje" que se lanzaba y ha agregado que "sigue pensando" que hay que "tener mucho cuidado" para no trasladar "la imagen de que vienen muchos turistas".

A preguntas de los medios, ha destacado que en A Coruña se acaba de "implantar" la tasa turística y ha incidido en que, aunque el sector todavía ha recurrido formalmente, ya ha realizado manifestaciones al respecto (de hecho en esta misma jornada se ha anticipado un recurso judicial).

"En Santiago sabemos el resultado, sí que hay un recurso del sector que dice que nada se habló y que no están de acuerdo", ha agregado, antes de incidir en que ahora, tras la habilitación legal autonómica previa, como se gestione es "una responsabilidad" de los gobiernos locales que decidan aplicarla. "Si las cosas se hacen bien no debería haber problemas", ha reflexionado, para añadir que, cuestión distinta, será, si se falla en el modo de aplicar la tasa.

En todo caso, se ha reafirmado en que tiene reservas con la tasa turística y ha recalcado que hay el riesgo de trasladar "la imagen de que el problema es que vienen demasiado turismo" y que esto "podría ser algún tipo de elemento disuasorio". "A partir de ahí, cada ayuntamiento tiene su responsabilidad", ha zanjado.

COMITÉ AEROPORTUARIO

Sobre la reunión de la coordinación aeroportuaria prevista para esta semana, Rueda ha afirmado que la Xunta irá "con la mejor de las voluntades" y con la convicción de que el Gobierno central, "mayoritario en Aena", tiene que "implicarse en la solución" de un problema (la retirada de aerolíneas) que ha vinculado con el alza de las tasas.

"Nadie entendería que hablásemos de coordinación aeroportuaria sin que esté sentado en la mesa el titular de los aeropuertos y, por lo tanto, quien puede tomar las decisiones. Veremos lo que se nos plantea. Si es racional, tendrán toda la colaboración de la Xunta y quiero entender que de los ayuntamientos", ha esgrimido.

Sobre la estrategia de aglutinar en Santiago, Rueda ha apelado a esperar a ver "qué se propone". "Creo que es lógico que nos digan que es exactamente qué nos proponen. Ya era hora de que se dieran cuenta de que así no podíamos seguir", ha zanjado.