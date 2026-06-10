Santiago fue la ciudad española en la que más disminuyó la rentabilidad hotelera hasta abril

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en Santiago de Compostela cerraron el primer cuatrimestre de este año con una disminución del 14,9%, la más fuerte de todos los destinos urbanos analizados por Exceltur.

Así se desprende del nuevo barómetro de rentabilidad y empleo para los 102 principales destinos turísticos españoles, elaborado por esta entidad, que destaca un desempeño dispar a comienzos de 2026, fruto de la moderación de la demanda, con un total de 63 destinos en positivo entre enero y abril, frente a 39 que sufren una caída de los ingresos.

En el otro lado de la balanza, la ciudad de A Coruña es la que presenta mayor dinamismo, con un incremento en el RevPAR del 22,7% en el primer cuatrimestre, lo que la sitúa como la tercera urbe en nivel de crecimiento de toda España, tras Albacete y Zamora.

Los ingresos por habitación disponible en España cerraron el primer cuatrimestre con un incremento del 4% frente al mismo periodo del año anterior, favorecido por el alza del 3,8% en la tarifa media diaria (+3,8%) y pese al plano avance de la ocupación (+0,2%), en un inicio de año marcado por una menor fortaleza de la demanda, el mal tiempo y los problemas de conectividad ferroviaria a nivel nacional, además del conflicto en Oriente Próximo en el plano internacional.

Por disposición geográfica, los destinos urbanos alcanzaron un mayor dinamismo en los ingresos, casi del +6%, mientras que los vacacionales tuvieron un comportamiento plano (+0,1%).

FUERTE DESEMPEÑO DE LOS DESTINOS URBANOS

Detrás del fuerte desempeño en los destinos urbanos durante el primer cuatrimestre se encuentra el ajuste de la oferta de viviendas turísticas por la entrada de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, que ha servido para reducir la oferta, principalmente ilegal, y el efecto neto positivo sobre la demanda turística del conflicto de Oriente Medio, reflejado en un mayor turismo internacional (+4%) derivado de las rentas de seguridad de los destinos españoles.

En consecuencia, Alicante (+16,8%) y Valencia (+13,6%) destacaron como los destinos con mayor aumento de ingresos en este segmento, dejando atrás los efectos de la Dana. Además, el avance de la conectividad aéreo mejoró los resultados en Sevilla (+12,2%) y Málaga (+11,1%), apoyados también en su sólida oferta cultural y su creciente atractivo internacional.

Por otro lado, los problemas de la red ferroviaria por el accidente de Adamuz impactaron negativamente en Córdoba y de manera menos intensa en Granada, que se anotaron un decrecimiento del -5,3% y del -1,4%, respectivamente.

Con respecto a Barcelona y Madrid, la ciudad condal recuperó el dinamismo y mantuvo su condición de destino con el RevPAR más alto de España en estos meses de invierno y primavera (130,6 euros), mientras que Madrid normalizó su crecimiento hasta el +4,6%, con unos ingresos de 119,3 euros por habitación.

Asimismo, Exceltur apunta al notable dinamismo de la zona de interior, destacando el alza de ingresos en las capitales manchegas, con fuertes subidas en Albacete (+23,6%), Ciudad Real (+21,4%) y Toledo (+10,7%).

En cuanto al norte peninsular, el buen comportamiento se extendió a A Coruña (+22,7%) y Santander (+10,2%), con mayor moderación en San Sebastián (+5,6%) y Bilbao (+2,7%).

DESTINOS URBANOS GALLEGOS

En cuanto a los destinos urbanos gallegos, el informe refleja que la tarifa media diaria más alta durante el primer cuatrimestre del año fue la de Pontevedra, con 73 euros, seguida de la de Santiago, con 72, A Coruña, con 69,9; Ourense, con 65; y Lugo, con 51 euros.

Asimismo, la ocupación de los hoteles urbanos gallegos osciló hasta abril entre el 63,4% de A Coruña y el 43,2 de Santiago de Compostela.

En cuanto a la rentabilidad por habitación disponible, fue de 44,2 euros en A Coruña, 38 euros en Ourense, 34 en Pontevedra, 31,5 euros en Santiago y 25 euros en Lugo. La única evolución negativa en comparación con el año anterior fue la de Compostela, donde esta rentabilidad bajó un 14,7%. En A Coruña creció un 22,7%, un 19,4% en Ourense, un 6,9% en Pontevedra y un 9,1% en Lugo.