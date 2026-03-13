La Semana Santa de Santiago repitirá sus 17 procesiones en un programa que busca "descentralizar" la oferta

Presentación de la Semana Santa en Santiago, a 13 de marzo de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa de Santiago contará un año más con sus 17 tradicionales procesiones, que se celebrarán entre el 27 de marzo (Viernes de Pasión) y el 12 de abril (Dominica in Albis) y que forman parte de un amplio programa de actividades que busca "descentralizar" los usos turísticos "más allá de la ciudad histórica".

Así lo ha manifestado este viernes la concejala de Turismo, Míriam Louzao, en la presentación del programa de actividades, en la que ha estado acompaña del arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, y la presidenta de la Junta de Cofradías, Elena Bernárdez.

Allí, la edila ha destacado el proceso de "revitalización" que vive este festejo, especialmente desde que fue declarado Festa de Interese Turístico de Galicia no 2018: "Concebimos la Semana Santa como un espejo para la presentación de la ciudad como un destino abierto que no dependa de un turísmo especifíco solo".

En este sentido, el programa cuenta con actividades de todo tipo: tanto litúrgicas, con la oportunidad de visitar iglesias monumentales en horarios fuera de los habituales, como una amplitud de ofertas de ocio, que "sintetizan la oferta turística" de la ciudad.

Entre ellas, destaca, por ejemplo, la Festa das Uñas de San Lázaro, que tendrá lugar del 20 al 23 de marzo. Además, el programa incluye por primera vez una referencia al arte urbano y al muralismo, con un mapa con información detallada de cerca de 50 murales.

CONTENIDO LITÚRGICO

Un total de 11 cofradías de la ciudad se encargarán de las 17 tradicionales procesiones, en las que, tal y como ha trasladado Bernárdez, "no hay grandes cambios". Irán desde la procesión del Viernes de Pasión (27 de marzo), que saldrá desde San Miguel dos Agros a las 21.00, hasta el traslado del Santísimo Cristo de la Paciencia en la Dominica in Albis (12 de abril), una semana después del Domingo de Pascua.

La información completa puede consultarse en el programa, que está disponible en físico en la oficina de información de Turismo de Santiago y en las sedes de las distintas cofradías compostelanas y también es consultable de forma digital.

En este ámbito, el folleto incorpora dos datos nuevos: el acompañamiento musical y la alternativa en caso de lluvia. "Si llueve se puede ir porque se hará un acto dentro de las iglesias", ha llamado la presidenta de la Junta de Cofradías y ha añadido: "Esperemos que nos acompañe el tiempo".

Por su parte, el arzobispo ha descrito la Semana Santa como "un paréntesis" que "cambia el ritmo" y se hace presente para los creyentes esa "expresión pública" de su fe. "Pero para todos puede ser una inquietud, una pregunta, un silencio o un respeto que acompaña", ha valorado sobre este periodo, que espera que aporte "esperanza".