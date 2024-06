El Ayuntamiento de Santiago insta a Rueda a "aclarar" si va a estudiar la tasa turística en la ciudad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago reclama al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "aclare" si va a estudiar la documentación que el Gobierno local tiene previsto trasladarle en las próximas semanas sobre la tasa turística.

Después de que este viernes el titular del Gobierno gallego haya alertado del peligro que, a su juicio, pueden suponer este tipo de tasas porque podrían lanzar "un mensaje de problema de masificación", el Ejecutivo municipal ha manifestado que la tasa turística "tiene el aval de la mayoría social".

Por ello, ha recordado que Rueda recibirá una propuesta sobre este asunto que, ha apuntado el Ayuntamiento, "él mismo pidió" que se hiciera porque "estaba abierto a estudiarla para el caso concreto de la capital gallega".

En este sentido, ha expuesto que ya le trasladaron en su momento una propuesta legislativa para implantar el impuesto por estancia. En octubre, añade, "Rueda dijo que estaba abierto a estudiarla", así como "ante 600 personas en plena campaña electoral" para los comicios gallegos.

"Llama la atención que hoy el mandatario gallego aparentemente se cierre a la implantación de una tasa que numerosos alcaldes correligionarios están demandando para sus ayuntamientos en Andalucía", ha señalado.

Por todo ello, ha instado al presidente de la Xunta a aclarar si va a estudiar la documentación que le trasladarán en próximas semanas. Un trabajo "detallado" que desde el consistorio local esperan que "no caiga en un cajón" después de "ser él mismo quien reclamó el informe".

LA XUNTA ASEGURA QUE SU POSTURA "NO HA CAMBIADO"

Fuentes del Gobierno gallego han trasladado que las palabras del presidente autonómico este viernes no suponen un "cambio" en la postura de la Xunta sobre la implantación de una tasa turística en la capital gallega.

Así, inciden en que las críticas de Rueda a este tipo de tasas "no implican" que no vaya a ser estudiada y analizada la propuesta del ayuntamiento compostelano, que, según recalcan, "todavía" no ha sido recibida "después de ocho meses".

Estas mismas fuentes remarcan que existen "dudas" sobre la propuesta del gobierno local que encabeza la regidora nacionalista Goretti Sanmartín, pero añaden que "si está justificada, la recauda el ayuntamiento y tiene el consenso del sector, se aplicará".