Turismo de Galicia apoya la declaración de As San Lucas de Mondoñedo como Fiesta de Interés Turístico Nacional

Archivo - La manada de caballos salvajes y los jinetes pasan frente a la Catedral de Mondoñedo, durante la feria de As San Lucas, a 17 de octubre de 2025 - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turismo de Galicia ha emitido un informe favorable a la solicitud del Ayuntamiento de Mondoñedo para que As San Lucas sean declaradas Fiestas de Interés Turístico Nacional, tras comprobar el cumplimiento de los requisitos para este reconocimiento.

Tal y como ha señalado el Gobierno gallego en nota de prensa, As San Lucas cuentan desde 1998 con la declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia y ahora avanzan hacia un reconocimiento de ámbito nacional.

En este contexto, el Gobierno gallego ha destacado la "singularidad" de la celebración, cuya origen se remonta a 1156 y que, a lo largo de más de ocho siglos, mantuvo su vinculación con el mundo ecuestre y rural.

Asimismo, la Xunta ha puesto en valor el "fuerte arraigo" de la celebración en Mondoñedo y la participación de los vecinos, así como su capacidad para atraer visitantes y de generar una identidad colectiva para el municipio. La cita reúne a alrededor de 40.000 personas durante sus días de celebración y contribuye a la dinamización turística, comercial y hotelera de la localidad.

Con esta valoración favorable de su popularidad, antigüedad, participación ciudadana y diversidad de su programación, As San Lucas avanzan hacia la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Ahora, el Gobierno de la localidad deberá remitir el expediente al Ministerio de Industria y Turismo, organismo competente para resolver definitivamente la declaración.