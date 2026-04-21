Turismo de Galicia destina más de 300.000 euros a acciones promovidas por Asociaciones de Amigos del Camino

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la convocatoria de ayudas dirigidas a las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y otras entidades sin ánimo de lucro que busquen la promoción de la Ruta Xacobea y de su peregrinación durante el año 2026. El plazo termina el 20 de mayo.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por medios electrónicos a mediante el formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta.

Cada entidad podrá presentar un único proyecto individual. El presupuesto total de la convocatoria es de 300.000 euros, con un máximo de 10.000 euros por entidad.

Las bases de la convocatoria están disponibles en la sede de la Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, concretamente, en la página web institucional de www.turismo.gal.