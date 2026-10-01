Los viajeros alojados en casas rurales gallegas aumentan un 16% en agosto

Mapas con cifras de pernoctaciones extrahoteleras en agosto de 2026 por comunidades autónomas. - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los viajeros alojados en establecimientos gallegos de turismo rural aumentaron un 16% en agosto, en comparación con el mismo mes del año anterior.

Así lo reflejan los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), según los cuales en agosto se alojaron en los establecimientos gallegos de turismo rural 41.286 viajeros, 5.802 más que hace un año. De ellos, 28.045 eran nacionales y 13.242 extranjeros.

En este tipo de establecimientos se realizaron 108.855 pernoctaciones, un 18% más que hace un año.

Asimismo, los apartamentos turísticos también registraron más viajeros alojados en agosto, concretamente un 4,3% más que hace un año, hasta los 57.178, de los que 46.369 eran de origen nacional. Las pernoctaciones en este tipo de establecimientos se situaron en las 235.107, un 11,5% más.

En el lado contrario, tanto campings como albergues registraron cifras negativas en viajeros y pernoctaciones en el octavo mes del año. En concreto, los campings tuvieron un 4,4% menos de clientes, hasta 138.698; y los albergues un 16% menos, hasta 159.789. Las noches realizadas en los campamentos cayeron un 6,6%, mientras que en los albergues bajaron un 13%.