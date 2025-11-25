Viajes InterRías incorpora Nueva York a su catálogo de destinos para grupos

SANXENXO (PONTEVEDRA), 25 (EUROPA PRESS)
El turoperador turístico Viajes InterRías ha anunciado este martes que incorpora Nueva York como nuevo destino en su programación internacional para grupos.
La operación se materializa tras hacerse público que el aeropuerto de Santiago de Compostela contará con vuelos directos a Newark a partir del próximo verano a través de United Airlines.
El director comercial de InterRías, Fabián Buezas, ha destacado que este nuevo destino refuerza la voluntad de la empresa por "seguir creciendo" junto a las agencias colaboradoras.