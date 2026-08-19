Vueling conectará Santiago y Bilbao durante las fiestas de Navidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vueling conectará de forma directa Santiago de Compostela y Bilbao durante las próximas fiestas de Navidad. La ruta estará disponible entre el 20 de diciembre y el 6 de enero.

Según informa la compañía, la conexión está ya a la venta en la web de la aerolínea y contará con vuelos programados en fechas clave de la temporada navideña, incluyendo tanto el 25 de diciembre, como el día de Reyes, 6 de enero, además de otros días clave en torno a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Esta conexión, que Vueling ya está operando durante la temporada de verano 2026 con hasta seis frecuencias semanales, se suma a la oferta de Vueling desde Santiago de Compostela para el próximo invierno, que incluye 10 rutas nacionales a Lanzarote, Gran Canaria, Málaga, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife y Valencia, y 4 rutas internacionales a Londres-Gatwick, París-Orly, Marrakech y Zúrich.