Vueling y Easy Jet, entre las más de 10 aerolíneas con las que se reunió la Xunta en una feria profesional

La directora de Promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita, reunida con una aerolínea en la feria profesional 'Routes Europe', en Rimini (Italia). - TURISMO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La directora de Promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita, se ha reunido con más de 10 compañías aeréas en la feria profesional 'Routes Europe', que se ha celebrado en la ciudad italiana de Rimini y ha terminado este miércoles. Vueling, Easy Jet o Volotea son algunas de las líneas con las que ha mantenido estos encuentros.

El fin de estos encuentros es "promocionar el destino Galicia, abrir nuevas rutas, reforzar las conexiones aéreas y la cooperación entre Galicia y operadores", según ha trasladado la Xunta. La lista de aerolíneas con las que se ha reunido la completan Binter, Finnair, ITA Airways, Eurowings, Brussels, Fly4, WizzAir y KLM, entre otros.

En los encuentros, la directora de Promoción ha constatado el "interés mostrado" por las distintas empresas por este destino, que el pasado año recibió la visita de 8,8 millones de turistas (30 % de origen internacional), en base a la información de Turismo de Galicia.

Este evento es, en palabras de la Xunta, "uno de los principales encuentros europeos" del sector de la aviación y la conectividad aérea. Reúne a más de 1.200 delegados, entre compañías aéreas, aeropuertos, instituciones turísticas y empresas vinculadas al transporte aéreo, con la participación de más de 120 operadores.

La participación de Carmen Pita en la cita está enmarcada en el Plan de Promoción Turística de la Xunta de Galicia de este año 2026 en el que invierte 13 millones de euros. Además, la representante forma parte del Comité de Coordinación Aeroportuaria, que trabaja desde noviembre en el avance de las opciones de rutas aéreas para los aeropuertos gallegos.