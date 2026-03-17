La Xunta anuncia un fondo para captar nuevas rutas en los aeropuertos gallegos

Comité de Coordinación Aeroportuaria - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta impulsará la creación de un fondo económico de promoción turística destinado a captar nuevas rutas en los tres aeropuertos gallegos, en colaboración con Aena, los ayuntamientos y las diputaciones, a las que ha invitado a hacer aportaciones económicas a este montante, que se repartirá por igual entre los tres aeródromos.

Así lo ha anunciado el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, tras la segunda reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria, que ha acogido el Rosalía de Castro de Santiago y de la que los participantes han salido satisfechos por los avances alcanzados.

Teniendo en cuenta un informe de viabilidad de rutas elaborado por Aena, la Xunta se ha comprometido a crear un fondo de patrocinios turísticos destinado a captar nuevas rutas para los tres aeródromos. Se repartiría a partes iguales con la idea base de lograr, al menos, dos nuevos enlaces por terminal, aunque no se han fijado por el momento destinos o límites.

Tampoco se conoce la cantidad que tendría este fondo, dado que la Xunta ha invitado a Diputaciones y ayuntamientos a hacer propuestas y aportar también dinero a él. Esta cuestión, ha dicho Calvo, se abordará en una próxima reunión, que se fijará en unas semanas.

El fondo, no obstante, no irá destinado directamente a pagar a aerolíneas, si no a fomentar su implantación a través de la promoción turística en destino de Galicia y de las ciudades gallegas.