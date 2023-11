La Xunta archiva la petición de que el Entroido ourensano sea fiesta de interés turístico y Jácome lo critica

El alcalde de la ciudad censura el "enésimo agravio" y la Xunta alega que se archivó la petición porque "no aportaba documentación suficiente"



OURENSE, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha archivado la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Ourense para declarar el Entroido de la capital provincial Fiesta de Interés Turístico de Galicia.

El Ejecutivo autonómico le trasladó al Ayuntamiento la resolución de la Axencia de Turismo de Galicia, que descarta la petición realizada por Ourense, y deniega reconocer su Entroido como Fiesta de Interés Turístico, alegando "falta de singularidad".

El regidor municipal, Gonzalo Pérez Jácome, denuncia que "se trata del enésimo agravio de la Xunta de Galicia" con la ciudad, y califica de "atropello" la resolución al denegarle este reconocimiento a la fiesta, "el mejor Entroido de Galicia y el que más gente aglutina del norte de España".

Juzga el alcalde que, con esta resolución, el Ejecutivo autonómico "obvia la realidad", que el Entroido de Ourense "tiene interés porque el pueblo lo demuestra". "Nos niegan aquello que el pueblo afirma", ha manifestado Jácome a través de un comunicado.

El Ayuntamiento presentó la solicitud el 10 de marzo, "teniendo en consideración la importancia como atractivo turístico", y defiende que cumplía todos los requisitos establecidos en la normativa: antigüedad, singularidad, arraigo, acciones promocionales, valor cultural y continuidad en el tiempo.

Reconoce el gobierno local que recibió "sucesivos requerimientos de documentación complementaria" los días 21 de marzo, 2 de mayo, 26 de junio y 28 de junio, todos ellos referentes a todos estos puntos, así como a la estética, al cuidado del entorno urbano, monumental o paisajístico.

Al respecto, el Ayuntamiento lamenta que, a pesar de responderlos, fue informado desfavorablemente por la Consellería de Cultura, lo que dio lugar a una propuesta de archivo por parte de la Xunta de Galicia "por no quedar suficientemente acreditado el cumplimiento del requisito de singularidad".

Este mes de noviembre el ayuntamiento presentó alegaciones a la propuesta, argumentando que la singularidad "es su espontaneidad", resaltando que "es un Entroido que hibrida elementos propios de la tradición rural con otros modernos típicos de los carnavales urbanos, pero de una forma armoniosa y característica".

Todo ello, resaltando una vez más que "es la gran fiesta de la ciudad y todo el mundo quiere participar de ella, tanto respetando las tradiciones propias, que existen desde hace lustros, como de forma espontánea y con retranca, elaborando disfraces a manos para salir a vivirla todas las noches".

La explicación no resultó suficiente para Turismo de Galicia que resuelve archivar el expediente de la solicitud por "no poder prevalecer las alegaciones efectuadas por el ayuntamiento" sobre el informe técnico.

RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN

El gobierno municipal ya ha avanzado que interpondrá un recurso contra esta resolución.

Mientras, desde la Xunta de Galicia aclaran que "en ningún momento se realizó un agravio comparativo" con la ciudad de Ourense, sino que se archivó "un expediente administrativo que no aportaba la documentación suficiente para acreditar los requisitos exigidos" por la normativa, para ser considerada Fiesta de Interés Turístico de Galicia.

"Esto no significa en ningún caso que el Entroido de Ourense no pueda conseguir este reconocimiento, ni que no lo merezca", exponen desde Turismo de Galicia, señalando que el ayuntamiento tendrá la posibilidad de presentar una nueva solicitud, que volverá a ser evaluada.

Señalan que se siguieron de "modo escrupuloso" los criterios técnicos y legales establecidos para tal consideración, y que se ofreció "en todos los casos" "máxima colaboración e información" para formular el expediente.

Antes de trasladar el mismo a los órganos competentes para su informe, instaron al ayuntamiento ourensano a "enmendar su solicitud con documentación adicional, con la intención de que justificasen correctamente todos los criterios necesarios para alcanzar el reconocimiento".

Insisten así en que "el Ayuntamiento tiene la posibilidad de presentar una nueva solicitud, acreditando el cumplimiento de todos los requisitos".