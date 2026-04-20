La Xunta concede ayudas a 117 iniciativas de empresas turísticas para embellecer el litoral

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia ha publicado este lunes la resolución de la convocatoria de subvenciones a establecimientos turísticos para actuaciones de embellecimiento del litoral gallego. En total, se concedieron 117 aportaciones, a las que se destinará más de 4,56 millones de euros.

En un comunicado, la Xunta ha detallado que la provincia que más iniciativas concentra es la de Pontevedra, en la que se ubican 66 de los proyectos beneficiarios. Las iniciativas se reparten entre los ayuntamientos de Baiona, Bueu, Cambados, Cangas, O Grove, Marín, Nigrán, Poio, Pontevedra, O Rosal, Sanxenxo, Soutomaior, Vigo, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa.

Por su parte, la provincia de A Coruña acoge 42 de las iniciativas con ayudas, ubicadas en los ayuntamientos de A Coruña, Ares, Arteixo, Boiro, Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carnota, Cene, Culleredo, Fene, Ferrol, Fisterra, Laxe, Malpica de Bergantiños, Mañón, Miño, Muxía, Narón, Noia, Oleiros, Outes, Porto do Son, Ribeira, Sada y Valdoviño.

Por último, nueve de los proyectos beneficiados de esta línea de financiación se sitúan en cinco ayuntamientos de la provincia de Lugo: Ribadeo, Barreiros, Burela, Vivero y Foz. Entre ellos se reparten 303.077,97 euro.

La convocatoria de ayudas a establecimientos turísticos para embellecimiento del litoral se enmarca en las actuaciones de cohesión entre destinos (ACD) del Plan territorial de sostenibilidad turística de Galicia y está encaminada a la conservación y a la mejora del patrimonio singular y de uso turístico de la costa gallega.