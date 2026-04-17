Xunta culmina con el sector de A Coruña los contactos para explicar su postura para captar rutas aéreas

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en una nueva reunión sobre rutas aéreas - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, se ha reunido con representantes de los sectores empresarial y turístico de la provincia de A Coruña para explicar la postura de la Xunta respecto de la captación de nuevas rutas aéreas mediante la promoción en origen, en el marco de la propuesta de Aena.

Calvo ha destacado el clima en el que se celebraron los distintos encuentros, al tiempo que ha agradecido la acogida y participación de los representantes del sector turístico y empresarial en cada uno de ellos, al igual que de las diputaciones asistentes.

El Gobierno gallego indica que culmina así una ronda de encuentros que comenzó la semana pasada con responsables de estos sectores en Santiago y que continuó con los de Vigo y de la provincia de Pontevedra, así como con las diputaciones.

En ellos, Diego Calvo manifestó que espera que todas las instituciones "se impliquen", señala en una nota de prensa, de modo que "cada administración realice sus aportaciones para alcanzar una propuesta coordinada y conjunta que hasta ahora no existía".

El conselleiro ha explicado que "la Xunta no va a financiar vuelos, sino que colaborará sumándose al modelo propuesto por Aena, para la captación de nuevas rutas mediante promoción turística en origen".

El Ejecutivo autonómico sumará, así, un apoyo de 100.000 euros por cada nueva ruta que se establezca, con un máximo de dos por aeropuerto y año.

También abrirá la posibilidad de firmar convenios con los ayuntamientos, si así lo desean, para que sean estos los que lleven a cabo esas actuaciones de promoción.

Con esta medida, la Xunta busca que, una vez que se consiga una nueva ruta, "esta sea rentable a largo plazo".