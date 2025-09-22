Xunta impulsa la profesionalización del sector turístico a través del Centro Superior de Hostelería de Galicia

La Xunta congrega a más de 200 prescriptores en Lisboa con el proyecto 'Artesanía no prato' que une artesanía y gastronomía

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha tomado razón este lunes de la actividad formativa y la matriculación en el curso académico 2025-2026 en el Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG), dependiente de Turismo de Galicia y adscrito a la Universidad de Santiago de Compostela desde el año 2021.

Este año académico, un total de 290 alumnos cursarán las enseñanzas de Grado en Gestión de Empresas Hosteleras y el Curso Superior de Chef en Cocina y Pastelería, registrando un incremento del 19% con respeto al curso anterior.

Destacan que continúa así un ritmo de crecimiento en la matriculación iniciado en el año 2024 que indica que en los dos últimos cursos el incremento en los alumnos matriculados fue del 63%.

Sobre esto, apuntan que responde fundamentalmente a la apuesta por parte de Turismo de Galicia de incrementar y mejorar la profesionalización del sector, y también a una estrategia del propio centro para la captación de alumnos para el CSHG.

Precisamente, este curso 2025/26 saldrá al mercado la primera promoción del grado de Gestión de Empresas Hosteleras.

Así, entre las medidas adoptadas está la congelación en los precios de matrícula que por segundo año consecutivo se mantuvieron sin acusar al incremento del índice de precios al consumo (IPC). Este importe cubre los servicios de desayuno y almuerzo de lunes a viernes, seguro médico y ropa y material de prácticas. Tampoco variaron los precios de alojamiento individual (5.523,36 euro) ni en cuarto compartido (3.138,28 euro).

BECAS DE ESTUDIOS

Además, este curso se incrementaron las becas de estudios concedidas por segundo año consecutivo. De 65 bolsas el curso pasado este año serán 81 bolsas, un incremento del 25%. Estas becas pueden llegar a cubrir el 80% del coste de la matrícula. Por estudios, 41 bolsas son para el Grado en Gestión de Empresas Hosteleras y 18 para el Curso Superior de Chef en Cocina y Pastelería. En total, se beneficiarán de las ayudas para el curso 2025/26, 81 alumnos de los cuatro cursos del Grado y del Curso Superior de chef, el 28% del total de los matriculados. De estas, 42 fueron nuevas ayudas y el resto, 39, fueron renovaciones. También se benefician de estas ayudas siete gallegos residentes en el extranjero.

PROYECTO 'ARTESANÍA NO PRATO'

Por otra parte, el Consello de la Xunta ha analizado este lunes el informe de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración sobre el evento profesional 'Artesanía no Prato'. El sabor de la Galicia em Lisboa, que se celebró del 14 a 16 de septiembre en la capital portuguesa y que consiguió congregar más de 200 prescriptores procedentes del sector de la restauración; de tiendas de diseño, artesanía o producto gastronómico; de grupos de inversión del sector hostelero; así como representantes institucionales y de medios especializados.

El evento que promovió las piezas de Artesanía de Galicia como soporte de la gastronomía se tradujo también en numerosos contactos comerciales que se están materializando en encargas firmes para los talleres artesanos de nuestra Comunidad.

De este modo, se espera un importante retorno en venta directa de piezas de Artesanía de Galicia y, sobre todo, en el establecimiento de colaboraciones con chefs y establecimientos portugueses, tanto de las personas artesanas que asistieron a Lisboa como de aquellas que participaron a través de sus piezas para los showcookings.

En el evento participaron seis cocineros gallegos -Javier Olleros (Culler de Pau, O Grove), Jorge Gago (A Maceta, Santiago de Compostela), Héctor López (Restaurante España, Lugo), Lucía Freitas (A Tafona, Santiago), Pablo Morales (Habaziro Concept, A Coruña) y Pepe Solla (Casa Solla, Poio)-, el chef portugués Henrique Sá Pessoa (Alma, Lisboa), y las ceramistas Ana Tenorio, del taller Wichtneeds (Vigo), y Laura Delgado (Cambre), ambas ganadoras del Premio Artesanía de Galicia en 2018 y 2022, respectivamente.