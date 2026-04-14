La Xunta pide a administraciones locales ir "en la misma dirección" para conseguir nuevos vuelos

1077728.1.260.149.20260414134424 Reunión entre la Xunta y Gobiernos provinciales de A Coruña, Pontevedra y Ourense, sobre política aeroportuaria - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha llamado a las Administraciones locales implicadas en la política aeroportuaria a "empujar juntos en la misma dirección" y apoyar su propuesta para conseguir nuevos vuelos para los aeropuertos gallegos.

Así lo ha manifestado este martes tras la reunión mantenida con representantes de las Diputaciones de A Coruña, Pontevedra y Ourense, para abordar la propuesta de captación de vuelos anunciada el pasado jueves.

Concretamente, el Ejecutivo autonómico avanzó que destinará 100.000 euros a la promoción turística por cada nueva ruta aérea que se capte en Peinador (Vigo), Alvedro (A Coruña) y Lavacolla (Santiago), con un máximo de dos por aeropuerto y año. Esto suma un total de seis al año, un tope que la Xunta no se cerró a ampliar, por "si hay alguna temporada en la que se puedan conseguir más vuelos".

De esta manera, el Gobierno gallego sumará su apoyo al modelo que proponga Aena para la captación de rutas, en el que "confían", e insta a ayuntamientos y diputaciones a realizar sus aportaciones. Todo ello para alcanzar una propuesta "coordinada y conjunta" en materia aeroportuaria, hasta ahora inexistente.

Calvo ha agradecido a los representantes de Gobiernos provinciales su asistencia a la cita, enmarcada en las jornadas de trabajo del Gobierno gallego con diferentes actores económicos de la Comunidad para hablar de su propuesta aérea. De hecho, los encuentros continuarán esta semana, en la que se reunirán con representantes de los sectores empresarial y turístico de Vigo y A Coruña.

En este contexto, ha recordado que su Gobierno lleva invertidos cada años alrededor de 13 millones de euros en promoción de Galicia en diferentes mercados internacionales, a lo que se sumará esta inversión concreta de 100.000 euros para promocionar los nuevos vuelos.

Así, ha indicado que durante la reunión pudieron explicarle a las Diputaciones el modelo y su justificación, además de solicitarles que acudan a la próxima reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria. "Y si pueden incorporarse a este modelo pues bienvenidos, porque trabajando todos juntos tenemos mucho más éxito que si vamos cada administración por separado", ha remarcado.

El titular de Presidencia ha reiterado que con este modelo que propone Aena cree que habrá "un cambio importante" con respecto a lo que se está viendo actualmente. "Poder trabajar todos en una dirección, aportar promoción o otro tipo de incentivos para una compañía y establecer un vuelo. A mí me gustaría que por primera vez todos empujásemos en la misma dirección. Seguro que si lo hacemos, más temprano que tarde tendremos resultados", ha enfatizado.

En este sentido, al respecto de las críticas surgidas en los Gobiernos locales de las ciudades con aeropuerto, Diego Calvo ha asegurado que la Xunta "se quiere centrar en la parte positiva, intentar sacar vuelos y dejar las diferencias para otra ocasión".

"Creo que podemos sumar entre todos, cada uno sumará lo que estime oportuno y lo hará, o bien en promoción o en otros conceptos, pero sobre todo vayamos en la misma dirección", ha enfatizado.

AEROPUERTO DE SANTIAGO

Asimismo, tras ser preguntado por la caída de visitantes por vía aérea en la capital gallega, Calvo las ha contextualizado, apuntando a la salida de Ryanair en mitad de la temporada; el cierre del aeropuerto de Santiago durante mayo por obras en la pista, y la entrada del AVE a Galicia.

"El AVE es un gran competidor de las aerolíneas. Una parte muy importante de los anteriores usuarios del aeropuerto que se dirigían a Madrid ahora utilizan el AVE para trasladarse a la capital", ha explicado.

En esta línea, ha afirmado que esto no quiere decir que el Ejecutivo autonómico "pase absolutamente de esas reducciones", que son "importantes" y en las que "hay que trabajar", sino que hay que contextualizar dicha bajada.

"Trabajamos con la confianza de que con este modelo que nos proponga Aena esa situación cambie", ha concluido.