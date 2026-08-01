La Xunta promocionará el destino Galicia con un patrocinio en La Vuelta 26

Archivo - El ciclista colombiano Egan Bernal ha ganado la etapa en Mos recortada por las nuevas protestas propalestinas. - LA VUELTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta avanza, con vistas al Xacobeo 2027, en su estrategia de promoción del destino Galicia con el patrocinio de varias competiciones deportivas, que incluyen el apoyo al maillot blanco en La Vuelta 26. Este reconocimiento premia al ciclista menor de 26 años mejor situado en la clasificación general.

La máxima competición masculina del ciclismo en España se celebrará entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre, con salida en Mónaco y cierre en Granada. Este año, como novedad, Turismo de Galicia incluirá esta acción de promoción, financiada a través del Plan de Patrocinios do Xacobeo, según ha informado el Gobierno gallego este sábado.

La Vuelta supone, a ojos del departamento de Turismo, "uno de los mayores escaparates internacionales para la promoción turística de las iniciativas vinculadas a la carrera", dado que la prueba es seguida en más de 190 países.

En este sentido, el apoyo a esta prueba forma parte de la estrategia de difusión del destino a través de eventos deportivos que la Xunta desarrolla desde hace años. En esta modalidad, ha recordado "hitos tan destacados", como el apoyo a la cuarta edición de La Vuelta Femenina, que este año tuvo cuatro de sus siete etapas en Galicia.