La Xunta y Raxoi coinciden en la "necesidad" de una comunicación fluida de cara al Xacobeo 2027

Reunión entre la Xunta y el Ayuntamiento de Santiago - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta y el Ayuntamiento de Santiago han coincidido en la "necesidad" de tener una comunicación fluida entre ambas partes para coordinar la programación y la organización de los eventos conmemorativos este año y el próximo, Año Xacobeo.

Tal y como han trasladado ambas instituciones en notas de prensa, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, mantuvieron una reunión institucional con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la concejala de Turismo, Míriam Louzao, para abordar la celebración del Xacobeo 2027.

Durante la cita, Merelles y Gómez Román le trasladaron a la mandataria local la voluntad de la Xunta de "diálogo y colaboración" con el Gobierno de la ciudad de cara a la celebración del Xacobeo 2027.

"Queremos que todos los municipios de todo el territorio de Galicia se impliquen en su desarrollo y principalmente Santiago de Compostela", ha afirmado el comisario.

Asimismo, los responsables autonómicos y locales han destacado la "oportunidad" de que el encuentro se desarrollase en la antesala del Xacobeo, cuando se ultima la programación de la cita y, han abogado por el intercambio de información y colaboración para garantizar el "éxito" de la misma.

En este sentido, el comisario del Xacobeo 2027 ha remarcado que la Xunta está trabajando en la programación de la cita y ha enfatizado que ya se están desarrollando actos e iniciativas en el marco del Plan director de Patrocinios do Xacobeo 2027 y del programa 'O Teu Xacobeo'.