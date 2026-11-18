SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha participado este miércoles en el II Congreso Mundial de Turismo de Interior, que se celebra en A Guarda (Portugal), un encuentro que sirve para profundizar en las oportunidades de colaboración entre Galicia y el Norte de Portugal y reivindicar el potencial de los dos territorios como destinos de interior complementarios, capaces de construir una oferta turística "conjunta, sostenible y competitiva", ha explicado la Xunta.

Durante su participación en el congreso, Xosé Merelles ha destacado la importancia de la cooperación transfronteriza como herramienta estratégica para impulsar el desarrollo económico, favorecier la cohesión territorial y aprovechar los recursos naturales, culturales y patrimoniales compartidos.

La cooperación turística entre Galicia y el Norte de Portugal se traduce en iniciativas en las que participa Turismo de Galicia, orientadas a reforzar la innovación, la sostenibilidad y la competitividad de los destinos de interior y que van más allá de la promoción turística, permitiendo avanzar en la creación de productos y experiencias conjuntas, en la innovación y en la conservación de los recursos que identifican los destinos de interior

Portugal es uno de los principales mercados internacionales emisores de turistas hacia la comunidad y un socio prioritario para seguir avanzando en la internacionalización de la oferta turística gallega, explica el Gobierno gallego.

Hasta el pasado mes de septiembre, más de 242.000 turistas portugueses visitaron Galicia, un 3,1% más que en el mismo período de 2025. En términos de gasto, Portugal es el segundo mercado internacional en volumen de gasto turístico en Galicia, solo por detrás de Estados Unidos.

En 2025, el gasto total de los visitantes portugueses superó los 230 millones de euros, un 14% más que en el año anterior y equivalente al 9,4% del gasto internacional en la comunidad. El gasto medio diario se situó en los 136,5 euros.

La importancia de este mercado también se refleja en el Camino de Santiago. En 2025 se expidieron 22.821 Compostelas a peregrinos procedentes de Portugal, un 1,8% más que en el año anterior, lo que sitúa este país como el cuarto mercado internacional de peregrinos.