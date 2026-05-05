La Xunta somete a información pública el proyecto para mejorar la seguridad en el Camino Fisterra-Muxía

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este martes el anuncio por lo que se somete a información pública el proyecto de la Xunta para mejorar la seguridad del trazado de los tramos comunes del Camino de Fisterra-Muxía.

Según ha detallado el Ejecutivo gallego en un comunicado, la actuación beneficia a los ayuntamientos de Cee, Corcubión, Dumbría, Mazaricos, Muxía, Negreira y Santiago de Compostela.

Con esta publicación se abre oficialmente el plazo para que los propietarios afectados emitan las alegaciones oportunas, relativas a la concepción global de la actuación y de las diferentes alternativas analizadas. Para ello, tendrán un plazo de 30 días hábiles a partir de este miércoles.

De esta forma, la publicación de este martes recoge la relación individual de bienes, derechos y propietarios afectados por el proyecto. Así, las personas afectadas podrán aportar por escrito los datos necesarios para rectificar posibles errores de la relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación.

Las actuaciones se integran en el plan de seguridad de mejora del Camino de Santiago en el que la Xunta invierte 40 millones de euros y que prevé actuaciones con el horizonte puesto en el Xacobeo 2027.

En concreto, actuarán en más de 150 kilómetros de 80 ayuntamientos de los nueve itinerarios del Camino de Santiago para alejar a los peregrinos de las zonas peligrosas de circulación.