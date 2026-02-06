La Xunta ve "especialmente positivo" el balance turístico de 2025 y fija la meta de "mejorar lo cualitativo"

El director de Turismo de Galicia, José Merelles - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, José Merelles, ha celebrado el balance "especialmente positivo" de la comunidad gallega en 2025 y ha destacado que la Xunta se fija el objetivo de "mejorar lo cualitativo" en 2026.

En una comparecencia a petición propia en comisión parlamentaria, el responsable de Turismo ha valorado el "récord" con 8,8 millones de turistas, un 7,3% más y cifra que "supera por segundo año consecutivo" los 8 millones de visitantes alojados en establecimientos de la comunidad.

De ellos, según ha recordado --las cifras se hicieron públicas el lunes--, 7,3 millones se correspondieron con establecimientos hoteleros y extrahoteleros.

También ha aplaudido el crecimiento en ingresos y en rentabilidad, y ha llamado a "mejorar lo cualitativo", después de un 2025 "especialmente positivo en resultados, pero también muy significativo en la medida en que consolida un modelo turístico propio".

En este modelo, ha indicado el dirigente autonómico, el Camino de Santiago ejerce un "papel tractor", en el marco de un proyecto "que apuesta por la identidad, por la cultura, por la lengua, por el territorio y por la calidad de vida". "Galicia no compite en cantidad, compite en singularidad. Somos un destino muy reconocible, respetado y sostenible", ha remarcado.

Así, en su opinión, el balance de 2025 "demuestra que es posible crecer sin perder el alma, atraer visitantes sin renunciar a la convivencia y generar riqueza sin hipotecar el futuro".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, la oposición ha sido crítica al ver el PSdeG "falta de ambición" en las políticas turísticas del Gobierno gallego y al censurar el BNG su actuación en materia de pisos turísticos y "la batalla partidista contra Compostela".

Además, la socialista Lara Méndez ha atribuido al Ejecutivo un comportamiento "sectario" en Fitur, donde "se les niega la posibilidad" de acudir a alcaldes socialistas, según ha dicho.

Mientras, la nacionalista Saleta Chao ha hecho referencia al impuesto de estancias turísticas y ha instado a la Xunta a dejar "de una vez la batalla partidista" contra la capital gallega.

"EL QUE MEJOR SOCIALIZA LA RIQUEZA"

Por su parte, el popular Borja Verea ha utilizado el concepto de "socialización de la riqueza" para reivindicar el Camino de Santiago, del que su grupo, ha resaltado, defiende su "carácter trascendente".

"Incluso quitándole esta trascendencia, desde un punto de vista 100% materialista, no hay otro que mejor reparta, distribuya, socialice la riqueza a lo largo de todo el territorio", ha asegurado.

En la réplica, Merelles ha afirmado que "hay ayuntamientos que no quieren participar --en Fitur-- porque ellos mismos se autolimitan para no estar", si bien ha precisado que en el expositor de la Xunta "no se pueden hacer 313 presentaciones".

En cuanto a las viviendas de uso turístico, ha recordado que Galicia "fue pionera en legislar en esta materia" y ha cerrado lamentado que "por desgracia Santiago lleva bajando tanto en visitantes como en ocupación desde junio", por lo que la Axencia de Turismo está "preocupada".