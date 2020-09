El 112 movilizó a Protección Civil 1.454 veces por peregrinos y la Xunta prevé un nuevo protocolo para el 21

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central de Atención ás Emerxencias (CAE) 112 movilizó en 1.454 ocasiones a Agrupaciones de Protección Civil en lo que va de año, un número inferior de las registradas en los anteriores debido a la pandemia que mantuvo cerrados la Ruta. En este sentido, el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, ha indicado que la Xunta prevé contar con un nuevo plan de actuación para el Xacobeo 2021 y adaptarse al covid-19, con la intención de tenerlo listo este mismo año.

Lo dijo en su intervención en la Comisión Institucional del Parlamento de Galicia, que ha celebrado este miércoles su primera sesión y en respuesta a la diputada popular Marta Fernández-Tapias, quien ha destacado que la Ruta Jacobea es "mucho más" que un camino y ha remarcado su valor "cultural" que se "debe preservar". La parlamentaria del PPdeG también ha significado el "papel muy importante en la consolidación de una imagen segura" del Camino de Santiago que juegan los voluntarios de Protección Civil.

En su contestación en comisión, Villanueva dijo que el Gobierno gallego es "muy consciente de la dimensión social y cultural" del Camino, junto con los valores "religiosos" y "europeístas" y, en este sentido, ha asegurado que en lo que respecta a su ámbito, seguirá apostando por la "seguridad" de las distintas rutas con el apoyo de las Agrupaciones de Protección Civil.

Los voluntarios, añadió, siguieron haciendo labores durante la pandemia más allá de las rutas, con reparto de alimentos, medicamentos y visitas a personas mayores que viven solas, junto con desinfecciones. Si bien no actuaron en los Caminos porque no había peregrinos, no dejaron de trabajar", ha enfatizado Santiago Villanueva.

El alto cargo de la Xunta ha recordado que los voluntarios de Protección Civil han repartido guías de cómo realizar el Camino de Santiag --editadas con castellano, gallego e inglés-- y en las que se recogen consejos y medidas a tener en cuenta para realizar la Ruta, incluyendo si esta se lleva a cabo en grupo. Estas guías, ha agregado, serán actualizadas.

Además, los voluntarios de Protección Civil también se encargan de detectar y transmitir posibles incidencias en el Camino, mientras que el 112, que permite que los usuarios sean atendidos en su propio idioma, está implantando el protocolo de atención al peregrino, que estará en vigor tanto en los años santos como en el resto.

Precisamente, durante su intervención indicó que el CAE 112 llevó a cabo 3.269 movilizaciones de Agrupaciones de Protección Civil, una cifra que en 2019 se elevó a 4.504. En 2020, es más baja debido la pandemia y se han contabilizado por ahora 1.454.

"APOYO DE CALIDAD"

"Se trata de dar un apoyo de calidad, el de acercar el servicio a los usuarios. No hay nada más cercano a los peregrinos", ha remarcado Villanueva en relación a los voluntarios de Protección Civil, antes de reafirmarse en el apoyo a su "magnífico trabajo".

Dicho esto, ha indicado que la Xunta "va a actualizar" el plan de atención al peregrino y ha confiado en que se pueda aprobar este año, previa "audiencia" a todos los interesados, como entidades locales y a los propios voluntarios. En su intervención destacó que el Gobierno gallego apoya las actuaciones de las agrupaciones y este año destinó 340.00 euros al funcionamiento, mientras que suman 9 millones en los últimos años.