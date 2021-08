O ceo de Berdún protagoniza a última noite de 'Camiños de Estrelas'

HUESCA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

A localidade oscense de Berdún albergará este domingo, 15 de agosto, unha sesión de 'Camiños de Estrelas', actividade que se enmarca dentro do programa do Goberno de Aragón polo Ano Xacobeo e que se desenvolve de maneira conxunta en cinco das comunidades autónomas polas que atravesa o Camiño de Santiago, en concreto, en Galicia, Asturias, Cantabria, Castela e León e a aragonesa.

O obxectivo desta iniciativa, que impulsa o Observatorio Astronómico Ramón María Aller, pertencente á Universidade de Santiago de Compostela, por iniciativa da Axencia de Turismo de Galicia, é resaltar o significado da Vía Láctea e a súa relación co feito xacobeo, explicando as condicións nas que marca o camiño a Compostela.

Para iso, organizáronse 24 xornadas astronómicas entre xuño e setembro de 2021, en diferentes localidades emblemáticas do Camiño.

Os asistentes á actividade, que terá lugar na ermida de Santa Lucía, situado na estrada Jaca-Pamplona, pasado Berdún, ás 22.00 horas, poderán observar o ceo nocturno de verán a primeira ollada e con telescopios, sen a contaminación lumínica das grandes cidades.

Na primeira parte da sesión, farase unha presentación na que non só se profundará nos obxectos que logo se van a observar, senón que, ademais, falarase sobre a relación do Camiño de Santiago coa Vía Láctea.

A posterior observación astronómica terá, á súa vez, dúas partes. Unha primeira na que se identificarán constelacións a ollo libre, así como a propia Vía Láctea; e unha segunda na que se fará uso de telescopios portátiles cos que poder ver con todo detalle a Lúa, os planetas Xúpiter e Saturno, estrelas dobres e nebulosas.

A de Berdún é a última do tres citas deste programa que organizou na comunidade autónoma a Agrupación Astronómica de Huesca, co patrocinio do Goberno de Aragón, após as experiencias de Jaca e Somport.